Пассажирка Air India не успела проститься с мужем из-за отмены рейсов

Женщина не успела навестить мужа до его кончины из-за авиакомпании

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка авиакомпании Air India упустила возможность увидеть мужа в последний раз перед его смертью из-за действий перевозчика. Об этом сообщило издание The Times of India.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно источнику, Амрита, чей муж находился в критическом состоянии после сердечного приступа в больнице столицы Омана Маската, не успела к нему прилететь. Она забронировала билеты на 8 мая, но, прибыв в аэропорт, обнаружила, что её рейс отменён.

Сотрудники авиакомпании перебронировали её билет на следующий день, но и этот рейс был отменён, в результате чего Амрите пришлось отказаться от поездки. 13 мая ей сообщили, что её мужа спасти не удалось.

"Это было так несправедливо, что она не смогла увидеть его в последний раз. Мы умоляли авиакомпанию разместить нас на каком-нибудь другом рейсе, чтобы мы могли встретиться с ним. Но они ничего не сделали", — выразила возмущение мать Амриты.