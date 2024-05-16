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Обнаружена одна из возможных причин вымирания неандертальцев: в их костях найдены древние вирусы

Учёные обнаружили известные человеческие вирусы в костях неандертальцев

1:25
Наука

Ученые из Федерального университета Сан-Паулу обнаружили остатки трех древних вирусов в костях неандертальцев, возраст которых превышает 50 000 лет.

Учёные обнаружили известные человеческие вирусы в костях неандертальцев
Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В останках, найденных в Чагырской пещере в России, были обнаружены аденовирусы, герпесвирусы и папилломавирусы. Эти вирусы являются самыми древними человеческими вирусами, выявленными на сегодняшний день, превосходя по возрасту те, которые были найдены у Homo sapiens возрастом 31 600 лет.

Результаты исследования показывают, что неандертальцы могли быть заражены теми же вирусами, что и современные люди. Например, аденовирусы могут вызывать простуду и острый гастроэнтерит, герпесвирусы включают вирус Эпштейна-Барр, а папилломавирусы связаны с раком шейки матки. Возможность заражения неандертальцев этими вирусами была подтверждена путем сравнения древних вирусных геномов с современными аналогами, сообщает bioRxiv.

Однако исследователи признают, что данные могут быть загрязнены современными источниками. Несмотря на это, полученные результаты подтверждают, что вирусы действительно заражали неандертальцев. Хотя эти вирусы не являются прямой причиной их вымирания, они могли сыграть определенную роль в этом процессе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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