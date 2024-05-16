Эксперт Олег Алексеев: мошенничество составляет 10% от всех страховых случаев в Свердловской области

Страховой эксперт сообщил о росте мошенничества в Свердловской области

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каждый десятый страховой случай в Свердловской области связан с мошенничеством. Об этом сообщил руководитель службы безопасности страховой компании Олег Алексеев в программе "Акцент" на ОТВ-Екатеринбург.

Фото: freepik.com by halayalex is licensed under public domain

По словам Алексеева, если рассматривать долю мошенничества в разных видах страхования, то в ОСАГО она составляет 49%, в КАСКО — 26%, ответственность и имущество — 19%, а страхование жизни и здоровья — 6%.

Эксперт отметил, что в последнее время участились случаи мошенничества в сфере личного страхования — жизни и здоровья. Это связано с увеличением стоимости лечения и повышением оценки травм по сравнению с прошлым. Также в Свердловской области распространены автоподставы.

Олег Алексеев описал два популярных сценария мошенничества. В первом случае мошенник создает иллюзию, что пропускает вас при перестроении в правый ряд, а затем резко ускоряется и сталкивается с вами, фиксируя инцидент на видеорегистратор.

Во втором случае мошенник едет прямо по трамвайным путям, не отделенным дорожной разметкой, в то время как вы поворачиваете налево. В результате столкновения виновным признают вас. Такие действия мошенников создают опасные ситуации для жизни людей.