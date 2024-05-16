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Этот комнатный цветок очень необычный, но очень прост в уходе

Рассказываем о цветке такка, который вам точно понравится

2:07
Садоводство » Комнатные цветы

Такка — это необычный комнатный цветок, который пользуется все большей популярностью среди любителей растений. Он привлекает внимание своими необычными формой и цветом, а также лёгкостью в уходе.

Рассказываем о цветке такка, который вам точно понравится
Фото: commons.wikimedia.org by Leyo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Switzerland

Такка, или научным названием Calathea Triostar, относится к семейству марантовых и происходит из тропических лесов Южной Америки. Его листья имеют необычную форму — они напоминают сердце с вырезанными краями. Листья такки окрашены в зеленый цвет с белыми и розовыми полосками, что создает впечатление, будто на них нарисованы абстрактные узоры.

Одна из главных причин популярности такки — это ее способность менять положение листьев в зависимости от времени суток. В течение дня они раскрываются, а к вечеру снова закрываются, словно складываются вместе. Это явление называется никтинастия и помогает растению защититься от солнечных лучей и сохранить влагу.

Уход за таккой не требует особых усилий. Она предпочитает яркий, но рассеянный свет, поэтому лучше всего разместить ее в помещении с окнами на восточную или западную сторону. Также важно следить за влажностью воздуха — такка любит высокую влажность, поэтому ее листья рекомендуется регулярно обрызгивать. Кроме того, растение нуждается в регулярном поливе, но не переносит переувлажнения почвы.

Такка не только красива, но и полезна для здоровья. Ее листья обладают очищающими свойствами и способны улучшать качество воздуха в помещении. Они поглощают вредные вещества и выделяют кислород, что делает такку отличным выбором для украшения спальни или рабочего кабинета.

Кроме того, такка считается символом гармонии и равновесия. В некоторых культурах она используется для создания атмосферы спокойствия и умиротворения. Многие люди отмечают, что наличие такки в доме помогает снять стресс и улучшить настроение.

Такка
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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