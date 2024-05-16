Заботьтесь о своем теле во время беременности: полезные упражнения для будущих мам

Одним из самых важных аспектов заботы о себе во время беременности является физическая активность. Регулярные упражнения могут помочь вам оставаться в форме и подготовить организм к родам. Прежде чем приступить к упражнениям, важно провести правильную разминку и после тренировки уделить время для расслабления и растяжки. Вот несколько безопасных и эффективных упражнений от bebeautiful.in, которые можно выполнять во время беременности.
Это упражнение помогает укрепить мышцы бедер и ягодиц, а также улучшить циркуляцию крови. Лягте на бок, согните нижнюю ногу под углом 45 градусов, а верхнюю ногу вытяните вперед. Поднимите верхнюю ногу на уровень бедра и медленно опустите. Повторите упражнение на обеих сторонах.
Плавание — отличный способ поддерживать форму во время беременности. Это мягкое упражнение, которое помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и развить мышцы без риска травм.
Это упражнение помогает укрепить мышцы плеч и спины. Сидя на стуле, опустите руки по боками и возьмите в них небольшие гантели или бутылки с водой. Поднимите руки вверх, сохраняя их вытянутыми, а затем опустите. Постарайтесь выполнять упражнение плавно и контролируя дыхание.
Велотренажер — отличный выбор для кардиотренировок во время беременности. Это безопасное упражнение, которое помогает укрепить ноги и сердечно-сосудистую систему.
Она помогает расслабиться и снять стресс, что особенно важно во время беременности. Избегайте упражнений, которые требуют переворотов или сильного напряжения.
Не забывайте, что во время беременности важно слушать свое тело и консультироваться с врачом перед началом любой новой физической активности.
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