Экологический проект Dubai Reef: как искусственные рифы изменят побережье дубая

В Дубае создадут искусственные рифы

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

У побережья Дубая планируют создать искусственные рифы, сообщает Департамент экономики и туризма эмирата. Проект Dubai Reef, в первую очередь, направлен на защиту морской экосистемы. Рифы будут служить укрытием для морских растений и животных, обеспечивая водорослям опору, а рыбам — новые места для размножения.

Фото: CBNMS Corals by National Marine Sanctuaries is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Планируется установка 20 тысяч искусственных модулей, каждый объемом более 400 тысяч кубометров, на площади 600 квадратных километров в течение четырех лет.

Когда рифы будут готовы, на их верхней части обустроят общественные пространства, магазины, экодома и гостиницы, работающие на солнечной и волновой энергии.

Идеологи проекта считают, что Dubai Reef будет способствовать социально-экономическому развитию, экологическому туризму и сохранению морского наследия Дубая. Однако у проекта есть и недостатки. Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" отметили, что рифы будут возводиться рядом с пляжем Madinat Jumeirah, где находятся несколько пятизвездочных отелей. Это может отпугнуть туристов, которые не захотят наблюдать за строительными работами вместо вида на горизонт.

Дубай не первый город, который решился на установку искусственных рифов. В других странах из них создают подводные парки для привлечения дайверов. Например, в Канкуне, Мексика, на дне моря установлено более 400 скульптур в рамках проекта "Тихая революция", популярного среди туристов. Во Флориде есть проект "Мемориал Нептуна", представляющий собой подводное кладбище, где можно разместить урну с прахом рядом со статуями.

Однако не все искусственные рифы пользуются популярностью. Например, Redbird Reef в Атлантике, где затоплены вагоны нью-йоркского метро, и судно "Генерал Ванденберг", затопление которого привлекло внимание публики, но не дайверов.