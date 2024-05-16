Собака перестала слушаться хозяина — как вернуть уважение и право голоса

Ветеринар Галкин дал ответ, почему собака перестала слушаться хозяина

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки иногда не следуют указаниям владельца и могут внезапно игнорировать его требования.

Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это случается не только из-за жестокости или чрезмерной избалованности животного. Существуют скрытые ошибки, допускаемые владельцами собак.

Ветеринар Богдан Галкин объясняет, что может произойти с животным, если оно перестало слушаться хозяина.

Во-первых, страх. Неправильная дрессировка, особенно с применением физических наказаний, может привести к паническому состоянию у собаки. Это может вызвать агрессию или попытку побега.

Во-вторых, здоровье. Важно обратить внимание на физическое состояние животного, особенно если оно проявляет вялость, слабость или плохой аппетит, что может мешать выполнению команд.

В-третьих, избалованность. Непостоянные тренировки могут привести к потере интереса собаки к общению с хозяином. Специалист настаивает на систематическом повторении навыков, чтобы собака не забывала их.