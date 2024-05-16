Самая доступная квартира в Стамбуле: стоимость и причины падения спроса среди россиян

Самая дешевая квартира в Стамбуле обойдется в 5,7 млн рублей

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Самая доступная квартира в Стамбуле стоит 5,7 миллиона рублей. Международное агентство ГЖА. рф проанализировало рынок недвижимости в этом популярном у россиян городе. Результаты анализа доступны на "Лента.ру".

Фото: flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Самый бюджетный вариант — многокомнатная квартира площадью 154 квадратных метра, расположенная в районе Фатих. Квартира требует ремонта.

Компания отмечает снижение интереса россиян к стамбульской недвижимости. В апреле 2023 года интерес к покупке местного жилья снизился на 38 процентов по сравнению с предыдущим периодом. За последние два года этот показатель уменьшился почти на 80 процентов.

Несмотря на это, турецкая недвижимость продолжает быть востребованной среди российских инвесторов. Однако, ранее сообщалось о массовом отъезде россиян из Турции из-за роста цен на аренду и покупку жилья, а также из-за ужесточения проверки заявок на туристический вид на жительство для иностранцев. Кроме того, риелторы отмечают повышенный спрос на недвижимость в Таиланде и Грузии.