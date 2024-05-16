Женская алопеция: что делать, чтобы избежать облысения

Алопеция — проблема, с которой сталкиваются некоторые женщины. В этой статье мы расскажем, что это такое и что с этим можно сделать.
Женская алопеция — это заболевание, вызывающее полное, диффузное или очаговое облысение. Патология возможна у женщин всех возрастов.
Основными причинами алопеции являются недостаточная функциональность фолликулов и неправильное питание.
Обязательно соблюдайте распорядок дня. Очень важен здоровый сон и ежедневные прогулки. Придерживайтесь здорового питания и старайтесь избегать строгих диет и несбалансированного рациона.
Осуществляйте правильный уход за волосами. Избегайте металлических расчесок, перегрева при сушке феном и плойками.
Трихологи советуют включать в свой рацион мясо, рыбу, крупы, молочные продукты, фрукты и овощи, орехи, морепродукты, оливковое масло. Также неплохо будет принимать витаминные комплексы, специально разработанные для восстановления здоровья волос.
Доказана связь между уровнем витамина D и выпадением волос. Очаговая алопеция — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. Организм нуждается в витамине D для поддержания здоровья организма.
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