Женская алопеция: что делать, чтобы избежать облысения

Причины выпадения волос и способы борьбы с алопецией

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алопеция — проблема, с которой сталкиваются некоторые женщины. В этой статье мы расскажем, что это такое и что с этим можно сделать.

Что такое алопеция у женщин

Женская алопеция — это заболевание, вызывающее полное, диффузное или очаговое облысение. Патология возможна у женщин всех возрастов.

Основными причинами алопеции являются недостаточная функциональность фолликулов и неправильное питание.

Как предупредить развитие алопеции

Обязательно соблюдайте распорядок дня. Очень важен здоровый сон и ежедневные прогулки. Придерживайтесь здорового питания и старайтесь избегать строгих диет и несбалансированного рациона.

Осуществляйте правильный уход за волосами. Избегайте металлических расчесок, перегрева при сушке феном и плойками.

Трихологи советуют включать в свой рацион мясо, рыбу, крупы, молочные продукты, фрукты и овощи, орехи, морепродукты, оливковое масло. Также неплохо будет принимать витаминные комплексы, специально разработанные для восстановления здоровья волос.

Доказана связь между уровнем витамина D и выпадением волос. Очаговая алопеция — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. Организм нуждается в витамине D для поддержания здоровья организма.