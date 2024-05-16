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Резкий рост цен на недвижимость в Москве: анализ от "Яндекс Недвижимости"

Больше всего недвижимость подорожала в Москве

Недвижимость » Аналитика

Цены на недвижимость заметнее всего увеличились в Москве, согласно анализу, проведенному "Яндекс Недвижимостью", сообщает РБК.

Больше всего недвижимость подорожала в Москве
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

По данным платформы на апрель, стоимость квадратного метра в столице поднялась на 3,8 процента, достигнув 346 тысяч рублей. Уфа заняла второе место в рейтинге, где жилье подорожало на 2,4 процента до 142 тысяч рублей. Третье место делят Нижний Новгород и Красноярск, с ростом цен на 1,7 процента до 178 и 142 тысяч рублей соответственно.

Максимальное снижение цен наблюдается в Челябинске, где квартиры подешевели почти на 13 процентов, до 133 тысяч рублей. В Самаре цены снизились на 1,7 процента, до 102 тысяч рублей за квадратный метр. Покупательский интерес в апреле поддерживался в основном за счет ипотечников, стремившихся приобрести жилье до закрытия некоторых льготных программ, пояснил коммерческий директор компании Евгений Белокуров.

На данный момент, по данным платформы bnMAP. pro, самое большое количество нераспроданных квартир в новостройках отмечено в Краснодаре, где в экспозиции находятся 67 процентов первичных лотов. По информации "Авито", за год спрос на новостройки в России снизился на 22 процента, затронув большинство российских городов. Исключением стал Улан-Удэ, где интерес к первичному рынку вырос на 76 процентов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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