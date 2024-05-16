Диетолог рассказала, как нужно вводить в рацион ягоды после зимнего периода

Диетолог Стрельникова: большое количество ягод может вызвать проблемы с ЖКТ

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-диетолог Татьяна Стрельникова рекомендует умеренное употребление ягод, не превышающее 200 грамм в день, чтобы избежать возможных негативных последствий.

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Врач указала, что чрезмерное употребление ягод может вызвать аллергические реакции, проблемы с пищеварением и даже повышение уровня сахара в крови, что может быть особенно опасно для людей, страдающих диабетом.

Поэтому врач рекомендует вводить ягоды в рацион после зимнего периода постепенно и с малым количеством, чтобы проверить наличие аллергических реакций. Она также советует употреблять ягоды в отдельности или в составе других блюд, таких как каши и творог.

Эксперт предупредила, что избыточное употребление ягод может привести к пищеварительным проблемам в связи с содержанием клетчатки, которая активизирует перистальтику.

Однако, несмотря на ограничения, ягоды остаются важным источником пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и минералов, напоминает Газета.Ru.

Врач рекомендует выбирать сезонные ягоды, выращенные без использования химических веществ для продления срока хранения.

"Те ягоды, которые мы видим на полках магазинов уже сейчас, скорее всего обработаны различными химическими составами для увеличения срока их хранения. В то же время, выращенные в теплице ягоды употреблять можно до начала сезона, как витаминную добавку и полезный перекус", — добавила диетолог.