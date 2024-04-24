Бузина: незаслуженно забытая ягода, которая очень полезна. В ней много антиоксидантов и витамина С

Бузина: польза и вред ягоды

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотя бузина не так популярна, как клубника или черника, она не менее вкусна и питательна. Сок из бузины укрепит ваш иммунитет, а также полезен для пищеварения.

Фото: commons.wikimedia.org by Gary Houston is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Свежий сок бузины содержит антиоксиданты, а также витамины и минералы:

аминокислоты,

кальций,

каротиноиды,

флавоноиды,

фосфор,

калий,

витамин А,

витамин B,

витамин C.

Сок бузины — природное противовирусное средство. Он поможет предотвратить респираторные заболевания, такие как простуда, кашель, грипп. Сок бузины богат витамином С, поэтому эффективен при некоторых бактериальных заболеваниях. Употребление сока улучшает пищеварение, также эффективно избавляет от запоров.

Исследования показывают, что сок бузины обладает противораковыми свойствами, также это естественное противовоспалительное средство, облегчающее боль в суставах.

Сок бузины благодаря высокому содержанию антиоксидантов помогает улучшить состояние кожи, избавляя от морщинок и пигментных пятен.

Хотя сок бузины в целом считается безопасным, его можно пить не всем. Например, его стоит исключить во время беременности, если принимаете лекарства от низкого давления, поскольку ягоды бузины понижают давление, если у вас диабет или аллергия.