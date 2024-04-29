Игнорируете индикатор "check engine"? Вот что может случиться с вашим авто

Почему важно не игнорировать индикатор "check engine" в вашем автомобиле

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Индикатор "check engine" на панели приборов автомобиля загорается, когда система самодиагностики выявляет ошибки в работе двигателя или датчиков.

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Несмотря на это, многие водители игнорируют этот сигнал, продолжая эксплуатировать авто без видимых изменений в работе. Однако, такое поведение может привести к серьезным проблемам, включая снижение экологичности выхлопа, увеличенный расход топлива, и даже повреждение каталитического нейтрализатора.

В более серьезных случаях неисправности могут вызвать странные звуки, вибрацию, проблемы с зажиганием, механические повреждения или даже попадание антифриза в камеры сгорания, что требует немедленной диагностики и ремонта.