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Пластический хирург назвал пять популярных способов, которые на самом деле не помогут получить тонкую талию

Пластический хирург развенчал пять популярных мифов о формировании тонкой талии

1:39
Спорт

Пластический хирург клиники "Форма" Алан Габеев развенчал пять распространённых мифов о том, как можно получить тонкую талию.

Пластический хирург развенчал пять популярных мифов о формировании тонкой талии
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Миф 1: Обруч — самый элементарный способ сделать тонкую талию.

Факт: Обруч не влияет на формирование тонкой талии, поскольку не может убрать лишний жир или сделать талию тоньше, чем она есть.

Миф 2: А еще помогут упражнения для пресса

Факт: Похудение происходит равномерно во всем теле, включая талию. Упражнения для пресса могут накачать мышцы пресса, но жир с талии уйдет постепенно, по мере того, как вы похудеете.

Миф 3: Убрать лишние сантиметры можно с помощью липосакции

Факт: Липосакция может помочь удалить жировые ловушки, но не может сделать талию уже её физиологического размера, так как объём талии зависит от ширины грудной клетки, на которую липосакция или физические упражнения не могут повлиять.

Миф 4: Корсет уменьшит объем вашей талии

Факт: Корсет может поменять положение ребер и сформировать тонкую талию, но только в случае, если он носится со школьного возраста, пока идет процесс формирования костей. После 23-25 лет корсет никак не поможет, и длительное ношение корсета может нанести вред здоровью.

Миф 5: Уменьшение талии без удаления рёбер невозможно

Факт: Сегодня существуют более безопасные и менее травматичные методы, чем удаление нижних пар ребер, для радикального уменьшения объёма талии.

Тонкая талия: мои секреты. Как убрать толстый живот? Мифы, ошибки, вопросы
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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