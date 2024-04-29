В России начались неофициальные продажи нового Land Cruiser Prado 250, причем цены значительно варьируются в зависимости от продавца. Например, в Барнауле автомобиль предлагают за 7,5 млн рублей, однако стоимость может увеличиться из-за дополнительных сборов.
В Омске продавец запросил 9,85 млн рублей, но зато в эту сумму включены все необходимые документы и доставка до Москвы. У бывших официальных дилеров цены на новый Prado начинаются от 10,2 млн рублей, достигая в Иркутске до 11,5 млн рублей. Все автомобили имеют одинаковые технические характеристики: гибридный двигатель на 2,4 литра мощностью 330 л. с., полный привод, при этом различия в блокировках зависят от комплектации.
В Китае, где начались продажи несколько месяцев назад, модель доступна в двух версиях и с различными опциями по дизайну фар и салона, при этом цена на новый Prado на китайском рынке на 280 000 рублей дешевле, чем в США.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.