Навык стоять на задних лапах присутствует у большинства кошек, однако не все из них проявляют этот трюк.
Обычно кошка встает на две лапы только в случае, если это ей действительно интересно или если рядом есть что-то, что она по-настоящему любит.
Встречаются и такие кошки, которые способны стоять на задних лапах без особой на то на то причины. Они могут удерживать эту позу в течение довольно продолжительного времени.
Представители породы шотландский вислоухий кот довольно часто демонстрируют этот трюк без явной мотивации.
Им кажется комфортно находиться в таком положении, и они способны находиться в нем продолжительное время.
Этому способствует особое строение их позвоночника и мощные, устойчивые задние лапы. В отличие от многих других пород, они не чувствуют дискомфорта, находясь на задних лапах, и могут удерживать эту позу с легкостью.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.