Грация на двух лапах: порода кошек, способных удивительно долго стоять на задних лапах

Кошки каких пород умеют стоять на задних лапах

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Навык стоять на задних лапах присутствует у большинства кошек, однако не все из них проявляют этот трюк.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Обычно кошка встает на две лапы только в случае, если это ей действительно интересно или если рядом есть что-то, что она по-настоящему любит.

Встречаются и такие кошки, которые способны стоять на задних лапах без особой на то на то причины. Они могут удерживать эту позу в течение довольно продолжительного времени.

Представители породы шотландский вислоухий кот довольно часто демонстрируют этот трюк без явной мотивации.

Им кажется комфортно находиться в таком положении, и они способны находиться в нем продолжительное время.

Этому способствует особое строение их позвоночника и мощные, устойчивые задние лапы. В отличие от многих других пород, они не чувствуют дискомфорта, находясь на задних лапах, и могут удерживать эту позу с легкостью.