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Чудесное трио для огорода: кукуруза, горох и тыква

Секрет совместного выращивания трёх культур

2:04
Садоводство » Овощи

Кукуруза, горох и тыква - это три растения, которые часто сажают вместе в огородах. Но почему именно эти культуры выбирают для совместного выращивания? В этой статье мы рассмотрим преимущества такого сочетания и объясним, почему стоит сажать кукурузу, горох и тыкву вместе.

Секрет совместного выращивания трёх культур
Фото: web.archive.org by insider51 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, кукуруза, горох и тыква - это растения, которые дополняют друг друга в плане питания. Кукуруза является хорошим источником азота, а горох и тыква - фиксаторами азота. Это означает, что горох и тыква способны обогащать почву азотом, который необходим для роста кукурузы. Таким образом, совместное выращивание этих растений позволяет улучшить плодородие почвы и повысить урожайность.

Во-вторых, кукуруза, горох и тыква имеют разные системы корней, что позволяет им занимать разные слои почвы и не конкурировать между собой за питательные вещества. Кукуруза имеет глубокие корни, горох - поверхностные, а тыква - располагает корнями на средней глубине. Такое разнообразие корневых систем позволяет растениям получать необходимое количество влаги и питательных веществ, что способствует их здоровому росту и развитию.

Кроме того, кукуруза, горох и тыква являются отличными компаньонами в борьбе с вредителями и болезнями. Например, горох и тыква отпугивают многих вредителей кукурузы, таких как тля и клещи. Также, горох и тыква могут защитить кукурузу от сорняков, благодаря своей густой листве, которая подавляет их рост.

Совместное выращивание кукурузы, гороха и тыквы позволяет сэкономить место в огороде. Ведь вместо того, чтобы выращивать каждое растение отдельно, можно сажать их вместе, используя одну и ту же площадь. Это особенно актуально для маленьких огородов или садов, где каждый квадратный метр земли ценен.

Хорошие соседи: тыква и кукуруза
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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