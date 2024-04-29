Ароматный кофе из батата: готовим полезный напиток для улучшения пищеварения

Сладкий картофель (батат) может стать здоровым дополнением к кофе. Приготовить кофе из батата на самом деле очень просто.
Нарежьте батат кружочками, подсушите на солнце, чтобы влага испарилась. Вы также можете высушить батат и в духовке при температуре ниже 100 градусов ( сушите в течение 8 часов).
После высыхания измельчите ломтики батата в мельнице или кофемолке. Смешайте 2 столовые ложки кофейной гущи и 3 столовые ложки измельчённого батата. Наслаждайтесь ароматным кофе с полезным бататом.
К слову, в батате много клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении и помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.