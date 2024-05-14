Названа неожиданная причина популярности устройств с сенсорным экраном: редкая фобия Джобса — боязнь кнопок

Причиной распространения смартфонов названа кумпунофобия Стива Джобса

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Основатель Apple Стив Джобс продвигал устройства с сенсорным экраном вместо кнопок, потому что страдал экзотической фобией — иррациональным страхом кнопок и пуговиц. Такое мнение высказывается в The Spectator.

Фото: Flickr by Kim Støvring is licensed under CC BY 2.0 DEED

Кумпунофобия — расстройство сравнительно редкое (один случай на 75 тысяч человек), но специалистам хорошо известное. В том, что Джобсу она была присуща, нет никаких сомнений — вспомните его образ: вечная водолазка и никаких пуговиц.

Фобия Джобса не ограничивается созданием айфонов. В 2000 году Apple выпустила мышь Pro Mouse без кнопок. Инженер-конструктор Авраам Фарак рассказывал, что Стив увидел не до конца собранную мышь, на которую не успели установить кнопки, и заявил: "Это гениально! Мы не хотим никаких кнопок".

Таким образом, Apple всегда выдавала неврозы Джобса за элегантность его идей, заключает издание.

К слову, кумпунофобия поддаётся коррекции — психологи уверены, что её корни следует искать в детстве.