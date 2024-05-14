Основатель Apple Стив Джобс продвигал устройства с сенсорным экраном вместо кнопок, потому что страдал экзотической фобией — иррациональным страхом кнопок и пуговиц. Такое мнение высказывается в The Spectator.
Кумпунофобия — расстройство сравнительно редкое (один случай на 75 тысяч человек), но специалистам хорошо известное. В том, что Джобсу она была присуща, нет никаких сомнений — вспомните его образ: вечная водолазка и никаких пуговиц.
Фобия Джобса не ограничивается созданием айфонов. В 2000 году Apple выпустила мышь Pro Mouse без кнопок. Инженер-конструктор Авраам Фарак рассказывал, что Стив увидел не до конца собранную мышь, на которую не успели установить кнопки, и заявил: "Это гениально! Мы не хотим никаких кнопок".
Таким образом, Apple всегда выдавала неврозы Джобса за элегантность его идей, заключает издание.
К слову, кумпунофобия поддаётся коррекции — психологи уверены, что её корни следует искать в детстве.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.