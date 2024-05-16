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Самый важный уход за рассадой - полив. Как часто это делать?

Говорим о частоте полива рассады

1:29
Садоводство » Советы

Для успешного выращивания рассады в огороде необходимо обеспечить ей все необходимые условия, включая правильный режим полива. Полив является одним из самых важных аспектов ухода за рассадой, так как от его качества зависит её здоровье и рост.

Говорим о частоте полива рассады
Фото: commons.wikimedia.org by Anton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Оптимальная частота полива зависит от нескольких факторов, таких как тип почвы, вид растения, погодные условия и размер горшка или грядки, где выращивается рассада. Однако, в целом, рассаду следует поливать умеренно, чтобы не перелить и не пересушить почву.

Обычно рассаду поливают 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды. В периоды жаркой погоды или сильного ветра увеличьте частоту полива до 2-3 раз в неделю. Важно помнить, что лучше поливать рассаду утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца.

При поливе рассады следует учитывать, что лучше это делать мягкой водой при комнатной температуре. Поливать рассаду лучше не прямо на листья, а под корень, чтобы избежать риска возникновения грибковых заболеваний.

Не стоит злоупотреблять поливом, так как избыточная влага может привести к гниению корней и развитию болезней. Для контроля уровня влажности почвы можно использовать гигрометр или просто проверять почву на ощупь — если она сухая на глубину нескольких сантиметров, пора полить рассаду.

Сколько и как часто поливать рассаду?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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