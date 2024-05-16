Многие собаки не испытывают желания гулять в дождливую погоду.
Это не просто страх промокнуть или озябнуть. Дождь также неблагоприятно воздействует на чувствительные слух, зрение и обоняние наших четвероногих.
Отрицательное воздействие на слух
Собаки обладают очень развитым слухом и способны улавливать ультразвук, который недоступен человеческому уху. Звук падающих капель может быть для них особенно громким и раздражающим.
Ухудшение видимости
В дождливую погоду небо часто затянуто облаками, из-за чего становится темнее на улице. Это может мешать собакам четко видеть окружающую среду.
Усиление запахов
Высокая обонятельная чувствительность собак оказывается против них во время дождя: они становятся чрезвычайно восприимчивы к разнообразным запахам, которые могут быть весьма неприятными.
Все эти факторы могут привести к тому, что собаки откажутся от прогулок. Не столько вода их пугает, сколько перегрузка сенсорных органов.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.