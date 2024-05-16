Все собаки — омброфобы: с чем связан главный страх четвероногих друзей

Кинологи рассказали, почему собаки боятся дождя

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие собаки не испытывают желания гулять в дождливую погоду.

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Это не просто страх промокнуть или озябнуть. Дождь также неблагоприятно воздействует на чувствительные слух, зрение и обоняние наших четвероногих.

Отрицательное воздействие на слух

Собаки обладают очень развитым слухом и способны улавливать ультразвук, который недоступен человеческому уху. Звук падающих капель может быть для них особенно громким и раздражающим.

Ухудшение видимости

В дождливую погоду небо часто затянуто облаками, из-за чего становится темнее на улице. Это может мешать собакам четко видеть окружающую среду.

Усиление запахов

Высокая обонятельная чувствительность собак оказывается против них во время дождя: они становятся чрезвычайно восприимчивы к разнообразным запахам, которые могут быть весьма неприятными.

Все эти факторы могут привести к тому, что собаки откажутся от прогулок. Не столько вода их пугает, сколько перегрузка сенсорных органов.