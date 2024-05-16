Жильё в центре Москвы бьёт ценовые рекорды: счёт пошёл на сотни миллионов рублей

Средняя цена новой квартиры в ЦАО Москвы превысила 145 миллионов рублей

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

К апрелю этого года средняя цена новой квартиры в ЦАО Москвы достигла 146,5 миллиона рублей, сообщили "Известиям" в компании "Метриум".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Там подсчитали, что за год рост цен составил 27,1%. "Тем не менее в ЦАО можно найти современное жильё стоимостью до 15 миллионов рублей", — успокоили риелторы.

Причиной они назвали резкое сокращение предложения в нижнем ценовом диапазоне — с 230 до 96 лотов. "Это говорит о высокой ликвидности и востребованности бюджетного жилья в историческом центре", — объяснили специалисты.

"Недвижимость в ЦАО всегда пользуется большим спросом не только благодаря прекрасной транспортной доступности, близости к значимым деловым, развлекательным и культурным объектам, но и в силу своей высокой ликвидности", — заметил управляющий директор "Метриума" Руслан Сырцов.

По его словам, жильё в ЦАО многих отпугивает своими астрономическими ценами, поэтому появление более-менее доступных квадратных метров, "тем более когда они предлагаются с ключами, с возможностью немедленного заселения", не остаётся незамеченным.