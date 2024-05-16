Остановитесь: ошибки вождения, которые обходятся вам в тысячи рублей

Как экономно подъезжать к светофорам: советы для продления жизни сцепления

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Многие водители в России не знают оптимального способа подъезда к светофорам, что может привести к дорогостоящему ремонту сцепления.

Фото: Wikipedia by Kryp is licensed under public domain

Эксперты рекомендуют использовать торможение двигателем, которое позволяет снижать скорость без активного использования тормозной системы и сцепления, тем самым продлевая их срок службы. Другой метод — движение на нейтральной передаче, который, хотя и способствует экономии топлива, но может создать проблемы при необходимости внезапного маневра.

Третий, менее предпочтительный метод — длительное удержание сцепления в нажатом состоянии, который ускоряет износ выжимного подшипника и других компонентов сцепления. Избежание частого и ненужного использования сцепления может значительно уменьшить расходы на обслуживание автомобиля.