Многие водители в России не знают оптимального способа подъезда к светофорам, что может привести к дорогостоящему ремонту сцепления.
Эксперты рекомендуют использовать торможение двигателем, которое позволяет снижать скорость без активного использования тормозной системы и сцепления, тем самым продлевая их срок службы. Другой метод — движение на нейтральной передаче, который, хотя и способствует экономии топлива, но может создать проблемы при необходимости внезапного маневра.
Третий, менее предпочтительный метод — длительное удержание сцепления в нажатом состоянии, который ускоряет износ выжимного подшипника и других компонентов сцепления. Избежание частого и ненужного использования сцепления может значительно уменьшить расходы на обслуживание автомобиля.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.