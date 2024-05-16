Истина о бритье рук: мифы и реальность

Почему вам не следует использовать бритву для удаления вросших волос и воспалений

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Гладкая кожа без волос — желание почти каждой девушки, возникающее уже с ранних лет. Однако перед решением о бритье рук стоит взвесить все "за" и "против", а также понять, как правильно это делать и какие последствия могут возникнуть.

Фото: unsplash.com by Natalie Collins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Бритье рук — мифы и реальность

Много мифов существует вокруг бритья рук: от утверждений о том, что волосы начнут расти гуще и толще, до того, что они будут колоться и привлекать еще больше нежелательного внимания. Косметолог Арина Дурова развенчивает эти мифы: сбривая тонкую часть волоса, мы делаем его кажущимся грубым при отращивании, но фактически он остается тонким у корня. Однако бритые руки остаются гладкими недолго, особенно у брюнеток с густыми волосами — это может продлиться всего несколько часов.

Проблемы после бритья

Одной из проблем после бритья являются вросшие волосы. Они могут вызвать раздражение, появление красных шишек с черной точкой внутри и даже гной. Частое бритье приводит к утолщению верхнего слоя кожи, что делает прорастание волоса сложнее и увеличивает риск вросших волос.

Варианты решения

Для избавления от волос на руках можно использовать различные способы: от лазерной эпиляции до осветления волос, шугаринга и других методов, не связанных с бритьем.