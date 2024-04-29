Секущиеся кончики: как сохранить здоровье и красоту ваших волос

Как можно решить проблему секущихся волос

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Длинные волосы — это не только красиво, но и требует особого ухода. На протяжении времени они подвергаются воздействию различных факторов, от мытья до укладки и воздействия солнца. Кроме внешних воздействий, недостаток белка и некоторых витаминов в рационе может сказаться на качестве волос.

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Признаки проблемы — это сухие, ломкие, тонкие и шершавые волосы с расщеплениями на концах. Это свидетельствует о расслоении волоса из-за микротрещин в кератиновом слое. Восстановить волосы до их первоначального состояния невозможно, однако можно предоставить им необходимые элементы извне. Растительные кератин и гидролизованные протеины помогают восполнить недостающие аминокислоты в структуре волос, повышая их эластичность. Увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота и масла, помогают удержать влагу внутри волоса и поддерживают его здоровье. Полотенце для сушки также играет важную роль, рекомендуется выбирать гладкое полотенце из микрофибры, чтобы не повреждать волосы. Термозащита перед использованием горячих укладочных приборов обязательна, а несмываемое средство с липидами помогает создать защитную пленку вокруг волоса.

Все эти меры помогут сохранить здоровье и красоту ваших длинных волос, делая их более упругими, блестящими и мягкими.