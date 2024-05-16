Впервые в России подсчитана доступность жилья с разбивкой по городам — результаты удручают

Жильё в Сочи оказалось самым недоступным — на него надо копить почти 8 лет

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жильё в Сочи оказалось самым недоступным — среднестатистической семье на него надо копить 7,7 года, подсчитал Фонд "Институт экономики города". Учреждение впервые в России изучило коэффициент доступности жилья с разбивкой по городам. Результаты исследования обнародовала "РБК Недвижимость" в среду.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Методология расчёта была стандартной — бралась семья из трёх человек, учитывался медианный среднедушевой доход и время, за которое, откладывая его часть, можно накопить на обычную 54-метровую квартиру.

734 исследованных города разделили на категории по численности населения (до 50 тысяч, 50-100 тысяч, 100-500 тысяч, свыше 500 тысяч человек) и группы по статусу — центры агломераций, второстепенные города в составе агломераций, маленькие населённые пункты вне агломераций.

Топ городов России с наименее доступным жильём по итогам 2023 года

Москва — 4,8 года

Кудрово Ленинградской области — 5,5 года

Светлогорск Калининградской области — 5,6 года

Сочи — 7,7 года (лидер по всем категориям)

Апрелевка Московской области — 4 года

В целом доступность жилья снизилась за последние годы из-за роста цен на него, опережающего увеличение доходов.

По прогнозам экспертов Института экономики города, сокращение льготных программ ипотеки притормозит рост цен на квартиры, но их доступность продолжит ухудшаться.

"Важно при выборе мер поддержки жилищного строительства и рынка жилья в целом в первую очередь оценивать возможное влияние таких мер на цены на жильё, применять только такие меры, которые не способствуют росту цен", — уверена вице-президент Фонда Татьяна Полиди.