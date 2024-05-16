Певица Глюкоза удивила поклонников внешностью без косметики и фотошопа

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, предстала перед поклонниками без макияжа и без фильтров.
Она записала видеоролик, в котором снялась в голубом халате в помещении с каменными стенами. При этом она не стала убирать распущенные волосы и отказалась от косметики.
"Будуар в пещере. Как вам такой вайб?" — поинтересовалась артистка.
Известно, что Глюкоза отдыхает в Италии вместе со своей подругой, журналисткой Ксенией Собчак.
Ранее Виктория Боня сообщила, что хочет сделать дочке российский паспорт.
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