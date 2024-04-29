"Дания и Швеция знают?": Небензя поинтересовался у страховщиков, какая война идёт в месте подрыва "Северных потоков"

Небензя: страховщики признают террористическую природу подрыва "Северных потоков"

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании отказывается выплачивать ущерб Nord Stream AG, ссылаясь на то, что "Северные потоки" получили повреждения в результате боевых действий, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее страховщики Lloyd's of London и Arch Insurance заявили оператору газопроводов, что страховка не покрывает ущерб, прямо или косвенно вызванный военными действиями, от которых якобы пострадали "Северные потоки".

"Симптоматично, что к нелепому нарративу западного политического и медийного истеблишмента в последнее время присоединился и частный сектор, — подчеркнул Небензя.

Дипломат иронично поинтересовался, какой военный конфликт происходит в месте подрыва газопроводов — районе острова Борнхольм, "в исключительной экономической зоне Дании и Швеции", и в курсе ли него страны.

Страховщики сами делают вывод, что газопроводы были повреждены с помощью взрывного устройства, "злонамеренно и по политическим мотивам", что подтверждает террористическую природу произошедшего, подчеркнул Небензя.