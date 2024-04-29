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Электронные повестки в России: как изменится призывная процедура с ноября 2023 года

Как электронные повестки помешают туризму

1:41
Туризм

С начала ноября текущего года граждане России будут получать уведомления о призыве на срочную службу в армии в электронном формате. Это следует из постановления, опубликованного правительством 19 апреля, которое регламентирует функционирование Единого реестра воинского учета.

Как электронные повестки помешают туризму
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Повестки будут отправляться через заказное письмо и доступны через портал Госуслуг. Они считаются врученными сразу после размещения в личном кабинете на портале или после получения письма по почте. Отсутствие регистрации на портале Госуслуг или не получение письма не освобождает от ответственности, так как повестка считается врученной через семь дней после её публикации в реестре, поясняет Георгий Мохов, руководитель юридического агентства "Персона Грата".

По новым правилам, зафиксированным в законе о порядке выезда из России, получение повестки ограничивает возможность выезда за границу и требует сдачи заграничного паспорта в течение пяти дней. Отсутствие уважительной причины для неявки в военкомат влечет за собой применение ограничительных мер, таких как запрет на управление транспортными средствами, совершение сделок с недвижимостью, получение кредитов, а также регистрацию в качестве ИП или самозанятого.

Если же мужчина забронировал путешествие до получения повестки, он имеет право договориться о переносе даты поездки или оформить возврат средств с учетом расходов туроператора. В этот период мужчинам призывного возраста, не имеющим отсрочки, стоит воздержаться от планирования поездок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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