Блогер Ида Галич перестала скрывать родного брата: брутальный и бородатый

Блогер Ида Галич сняла видео с родным братом Аланом.
Блогер Ида Галич разместила в социальных сетях кадры с родным братом. Она перевела камеру телефона на близкого родственника, который поприветствовал её словами: "Салам малейкум". Бородатый брат звезды выглядит брутально.
Ида напомнила брату, что их родила одна мать, и они православные.
Галич рассказывала, что брат служит и живёт с семьёй в Чечне. Мама Иды родом из Осетии, а отец — из Казахстана.
Ранее Ида Галич пожаловалась на тяжёлый характер бойфренда.
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