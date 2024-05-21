Блогер Ида Галич перестала скрывать родного брата: брутальный и бородатый

Блогер Ида Галич показала родного брата Алана

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич сняла видео с родным братом Аланом.

Фото: https://www.instagram.com/galichida by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman

Блогер Ида Галич разместила в социальных сетях кадры с родным братом. Она перевела камеру телефона на близкого родственника, который поприветствовал её словами: "Салам малейкум". Бородатый брат звезды выглядит брутально.

Ида напомнила брату, что их родила одна мать, и они православные.

Галич рассказывала, что брат служит и живёт с семьёй в Чечне. Мама Иды родом из Осетии, а отец — из Казахстана.

Ранее Ида Галич пожаловалась на тяжёлый характер бойфренда.