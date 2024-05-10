Ида Галич пожаловалась на тяжёлый характер бойфренда: не трогаю его, но сегодня случилось страшное

Блогер Ида Галич призналась, что у её жениха есть существенный недостаток, который она с трудом терпит.
Ида Галич, которая отметила 34-й день рождения, предпочитает держать в тайне личность своего возлюбленного. Известно только, что она встречается с неким бизнесменом.
Блогер поведала, что её бойфренд по утрам бывает невыносим.
"Он бубнит каждую минуту, пока не поест. И не трогаю. Вообще не подхожу. Но сегодня случилось страшное! Этот добряк уснул днем. Всё обнулилось. И я проходила весь цикл бу-бу-бу заново! Второй раз. За что-о-о", — пожаловалась Ида Галич.
Сейчас звезда Интернета отдыхает в Самарканде.
Ранее Иду Галич шокировали номера на полуфинале "Евровидения".
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.