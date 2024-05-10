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Ида Галич пожаловалась на тяжёлый характер бойфренда: не трогаю его, но сегодня случилось страшное

Ида Галич рассказала о непростом характере возлюбленного: "Всё обнулилось"

0:54
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич призналась, что у её жениха есть существенный недостаток, который она с трудом терпит.

Ида Галич рассказала о непростом характере возлюбленного: "Всё обнулилось"
Фото: https://vk.com/galichidaa by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman

Ида Галич, которая отметила 34-й день рождения, предпочитает держать в тайне личность своего возлюбленного. Известно только, что она встречается с неким бизнесменом.

Блогер поведала, что её бойфренд по утрам бывает невыносим.

"Он бубнит каждую минуту, пока не поест. И не трогаю. Вообще не подхожу. Но сегодня случилось страшное! Этот добряк уснул днем. Всё обнулилось. И я проходила весь цикл бу-бу-бу заново! Второй раз. За что-о-о", — пожаловалась Ида Галич.

Сейчас звезда Интернета отдыхает в Самарканде.

Ранее Иду Галич шокировали номера на полуфинале "Евровидения".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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