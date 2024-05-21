Охота на торнадо в США: экстремальный туризм для любителей адреналина

Охота на торнадо набирает популярность в США

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние годы среди американских любителей острых ощущений набирает популярность новый вид туризма — охота на торнадо. Это развлечение позволяет людям испытать мощные эмоции, наблюдая за разрушительным явлением, от которого обычно стремятся спастись, и всё это за значительные деньги.

Фото: weather.gov by Полицейское управление Пунта-Горды is licensed under public domain

По данным StormChasingUSA, число компаний, предлагающих такие туры, уже превышает двадцать. Эти компании предоставляют фургоны, рассчитанные на шесть человек, и проводят поездки по регионам США, следуя радарным картам и ожидая появления штормов.

Стоимость такого тура может варьироваться от двух до четырех с половиной тысяч долларов, в зависимости от уровня комфорта и продолжительности поездки. Однако многие эксперты предупреждают, что это занятие небезопасно, и призывают туристов выбирать официальные туры, которые обеспечивают более надёжную защиту.

Тем не менее некоторые компании утверждают, что делают всё возможное для обеспечения безопасности своих клиентов и их удовлетворения от поездки. Каждый участник таких туров должен подписать документ, подтверждающий осведомлённость о рисках, связанных с этим видом развлечений.