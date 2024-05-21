В России хотят ввести самозапрет на совершение сделок с недвижимостью — Россреестр поддержал соответствующее предложение члена комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Колунова.
Во вторник ТАСС ознакомился с ответом ведомства на официальный запрос депутата.
"Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрев обращение в части установления "самозапрета" для граждан на совершение сделок с недвижимым имуществом, сообщает, что концептуально поддерживает разработку законопроекта, содержащего предлагаемый механизм", — указано в подписанном замруководителя Росреестра Алексеем Бутовецким письме.
В нём также напоминаются уже действующие меры по защите собственников жилья от возможных неправомерных действий третьих лиц, "связанных в том числе с отчуждением недвижимого имущества", например, требование обязательного личного присутствия при заключении сделки.
Ранее Колунов предложил Росреестру создать механизм самозапрета на совершение сделок по продаже недвижимости в МФЦ или на Госуслугах. Теперь, получив одобрение, она анонсировал разработку соответствующего законопроекта.
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