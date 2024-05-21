"Это проблема": глава СПЧ Фадеев объяснил, чем опасно ношение женских никабов в России

Никабы, полностью закрывающие лицо женщин, оставляя открытыми только глаза, должны быть запрещены в России, заявил "Парламентской газете" глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
По его мнению, ношение этого предмета одежды является одним из факторов, повышающих риск экстремизма в России.
"В России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены", — сказал глава СПЧ.
Фадеев добавил, что намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.
Кроме Центральной Азии, запрет на ношение никаба действует в Алжире и ряде стран Европы, таких как Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и т. д.
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