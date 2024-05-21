Юань против доллара: известный инвестор рассказал о главной проблеме Пекина

Эксперт: юань не сможет заменить доллар как главную мировую валюту

0:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

На мероприятии "ИнвеST Weekend "РБК Инвестиций"" в Москве американский инвестор Джим Роджерс заявил, что юань не может рассматриваться в качестве замены доллару на позиции главной мировой валюты из-за его неконвертируемости.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se is licensed under CC BY-SA 2.0

Об этом сообщает РБК.

Роджерс отметил, что хотя Пекин активно работает над решением этой проблемы, на данный момент китайская валюта не является конкурентом американскому доллару.

Однако он подчеркнул, что все же стоит включить юань в инвестиционный портфель.