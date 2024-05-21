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Что нужно сделать на огороде за неделю до лета?

Список, которые нужно сделать до конца мая

2:56
Садоводство » Советы

Лето уже не за горами, а значит, самое время доделать работу на огороде. За неделю до начала июня, когда почва уже достаточно прогреется, можно приступить к выполнению следующих работ:

Список, которые нужно сделать до конца мая
Фото: commons.wikimedia.org by Myrkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Подкормка растений

Для активного роста и развития растениям необходимы питательные вещества. За неделю до лета можно провести подкормку такими удобрениями:

  • азотные удобрения: аммиачная селитра, мочевина, нитроаммофоска. Они способствуют наращиванию зеленой массы.
  • фосфорные удобрения: суперфосфат, двойной суперфосфат. Укрепляют корневую систему и повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям.
  • калийные удобрения: хлористый калий, сульфат калия. Улучшают вкусовые качества плодов.

Удобрения можно вносить как в сухом виде, так и в виде раствора. При использовании раствора важно соблюдать дозировку, указанную на упаковке.

Полив

В жаркую погоду полив растений имеет особое значение. За неделю до лета полив должен быть обильным, чтобы почва промокла на глубину не менее 30 см. Частота полива зависит от типа почвы и погодных условий.

Рыхление почвы

Рыхление почвы улучшает её аэрацию, а также разрушает корку, которая образуется на поверхности земли. Рыхлить почву нужно на глубину 5-10 см, осторожно, чтобы не повредить корни растений.

Прополка сорняков

Сорняки отнимают у культурных растений питательные вещества и влагу, поэтому их необходимо регулярно удалять. За неделю до лета следует провести тщательную прополку, убирая не только надземные части сорняков, но и их корни.

Мульчирование

Мульчирование почвы помогает сохранить влагу, подавить рост сорняков и регулировать температуру почвы. В качестве мульчи можно использовать солому, сено, опилки, торф или кору деревьев. Мульчу следует укладывать слоем толщиной 5-10 см.

Защита от вредителей и болезней

Для профилактики появления вредителей и болезней можно опрыскать растения специальными препаратами. Для обработки можно использовать как химические средства защиты, так и биопрепараты.

Уборка мусора

Перед наступлением лета необходимо убрать с огорода весь мусор, который накопился за зиму и весну. Старые листья, растительные остатки и пищевые отходы могут стать источником инфекций.

За неделю до лета необходимо выполнить эти несложные работы, которые помогут подготовить ваш огород к новому сезону. Своевременный уход за растениями обеспечит их активный рост и обильный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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