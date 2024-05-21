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В Киеве придумали, как сохранить бывшую Арку Дружбы народов с помощью сексуальных меньшинств

"Страна": Арку Дружбы народов в Киеве превратят в символ ЛГБТ*

1:31
Мир

Руководитель украинского Института национальной памяти Антон Дробович предложил превратить Арку Дружбы народов в Киеве в символ ЛГБТ*, сообщает украинское издание "Страна".

"Страна": Арку Дружбы народов в Киеве превратят в символ ЛГБТ*
Фото: commons.wikimedia.org by Стас Клевцов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Дробовича, арку можно превратить в водный аттракцион либо символ сексуальных меньшинств — радугу.

"Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из неё радугу как символ ЛГБТ*. Или просто символ радуги над водой", — приводит его слова издание.

Глава института отметил, что нанесённая на монумент трещина не принесла желаемых результатов — его так и не стали называть "аркой трещины народов", поэтому необходимо полностью изменить значение достопримечательности, чтобы избежать демонтажа.

Арка Дружбы народов была возведена в украинской столице в 1982 году в честь воссоединения Незалежной с Россией в 1654 году и их дальнейшей совместной истории. В 2015–2017 годах Киев обсуждал вопрос сноса монумента, но из-за высоких затрат на демонтаж это решение было отложено. В апреле 2022 года, после начала спецоперации на Украине, власти демонтировали скульптурную композицию, символизирующую единство народов РФ и Украины, и переименовали памятник в Арку Свободы украинского народа.

*Движение, признанное экстремистским и запрещённое в России.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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