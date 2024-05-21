Руководитель украинского Института национальной памяти Антон Дробович предложил превратить Арку Дружбы народов в Киеве в символ ЛГБТ*, сообщает украинское издание "Страна".
По словам Дробовича, арку можно превратить в водный аттракцион либо символ сексуальных меньшинств — радугу.
"Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из неё радугу как символ ЛГБТ*. Или просто символ радуги над водой", — приводит его слова издание.
Глава института отметил, что нанесённая на монумент трещина не принесла желаемых результатов — его так и не стали называть "аркой трещины народов", поэтому необходимо полностью изменить значение достопримечательности, чтобы избежать демонтажа.
Арка Дружбы народов была возведена в украинской столице в 1982 году в честь воссоединения Незалежной с Россией в 1654 году и их дальнейшей совместной истории. В 2015–2017 годах Киев обсуждал вопрос сноса монумента, но из-за высоких затрат на демонтаж это решение было отложено. В апреле 2022 года, после начала спецоперации на Украине, власти демонтировали скульптурную композицию, символизирующую единство народов РФ и Украины, и переименовали памятник в Арку Свободы украинского народа.
*Движение, признанное экстремистским и запрещённое в России.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.