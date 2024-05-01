Кризис в автоиндустрии? Ведущие бренды Европы теряют продажи

Продажи европейских автопроизводителей снизились в первом квартале

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Компании Volkswagen, Mercedes-Benz и Stellantis сообщили о снижении продаж и доходов в первом квартале года, сталкиваясь с высокими затратами и уменьшенным спросом на новые автомобили из-за высоких процентных ставок.

Фото: официальный сайт Mercedes

Акции Mercedes снизились на 4.4%, Stellantis на 4%, а Volkswagen на 2.7%. Все три компании страдают от схожих проблем, включая проблемы с поставками и давление на маржу. Сложная ситуация на рынке осложнена высокой инфляцией и слабым спросом на электромобили.

Немецкие производители, особенно Volkswagen, также сталкиваются с растущей конкуренцией в Китае от местных автопроизводителей. Несмотря на падение продаж, компании сохраняют цели по прибыли или продажам на 2024 год, ожидая улучшения ситуации с выпуском новых моделей. Volkswagen планирует запустить 30 новых моделей в этом году, что должно стимулировать продажи в оставшейся части года.