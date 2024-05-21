В московском парке нашли миовирус, который заменит антибиотики для борьбы с эпидемиями в рыбохозяйствах

Открыт бактериофаг для борьбы с эпидемиями аэромоноза в рыбохозяйствах

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

В московском парке нашли миовирус, перспективный в качестве бактериофага для лечения рыб от аэромоноза. Подробности раскрыли в ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН в понедельник.

Фото: Официальный сайт правительства Камчатского края is licensed under public domain

Бактерии рода Aeromonas — серьёзная проблема для рыбохозяйств. Они вызывают болезнь, из-за сильной скученности в искусственных водоёмах губящую до 90% их обитателей. После мора приходится чистить пруды и садки, прежде чем в них станет возможным разведение новой рыбы.

Лечение аэромоноза антибиотиками затруднено из-за строгих требований к их содержанию в пищевых продуктах. Но у бактерий есть естественные враги — вирусы-бактериофаги, безопасные для человека.

Один из таких выловили в 2021 году из реки Норишка в Михайловском парке в Москве. Микробиологи Биотехнологии РАН совместно с коллегами из Лестерского университета (Великобритания) секвенировали и расшифровали его геном. О результатах они рассказали в F1000Research.

Изучение сравнительно небольшой последовательности длиной в 64 847 пар оснований дало основания для выделения найденного штамма в отдельный род или даже подсемейство, который получил обозначение Gekk3-15. С родственным вирусом Pseudomonas phage у него сходится от 38% до 63% генов.

Изучен метаболизм нового вируса, показана его способность к разрушению заражённых бактериальных клеток.

Разведение рыбы