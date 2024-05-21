Кристина Орбакайте обратилась к сыну Никите Преснякову в день его рождения

Кристина Орбакайте публично поздравила наследника, которому исполнилось 33 года.
Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* фотографию, на которой она запечатлена с сыном от первого брака Никитой Пресняковым. Со снимка на нас смотрит рыжеволосый мальчик, сидящий рядом с мамой. На фото он ещё ребёнок.
"Никита, с днём рождения, сынок!" — подписала снимок дочь Аллы Пугачёвой, сопроводив текст смайликами в виде красных сердец.
Ранее многодетная мать Кристина Орбакайте в честь международного дня матери показала всех своих детей на одной фотографии.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.