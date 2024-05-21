Кристина Орбакайте обратилась к сыну Никите Преснякову в день его рождения

Кристина Орбакайте поздравила сына с днём рождения

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте публично поздравила наследника, которому исполнилось 33 года.

Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman

Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* фотографию, на которой она запечатлена с сыном от первого брака Никитой Пресняковым. Со снимка на нас смотрит рыжеволосый мальчик, сидящий рядом с мамой. На фото он ещё ребёнок.

"Никита, с днём рождения, сынок!" — подписала снимок дочь Аллы Пугачёвой, сопроводив текст смайликами в виде красных сердец.

Ранее многодетная мать Кристина Орбакайте в честь международного дня матери показала всех своих детей на одной фотографии.

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