Эти ошибки приведут к потере урожая груш

Что не любит груша?

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Урожай груш — это один из самых важных плодов для многих садоводов и фермеров. Но, к сожалению, из-за ряда ошибок сбор урожая груш может быть лишен. Рассмотрим наиболее распространённые ошибки, из-за которых можно потерять урожай груш.

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Первая ошибка, из-за которой можно лишиться урожая груш, это неправильный выбор сорта. Некоторые сорта груш более подвержены болезням или вредителям, чем другие. Поэтому перед тем, как высаживать грушевое дерево, необходимо тщательно изучить информацию о различных сортах и выбрать тот, который наиболее подходит для вашего региона.

Вторая ошибка — недостаточный уход за грушевым деревом. Грушевые деревья требуют регулярного полива, правильного обрезания и удобрения. Если не обеспечить дерево необходимыми условиями, урожай может быть сильно уменьшен или даже не появиться вовсе.

Третья ошибка — неправильное применение удобрений и химических препаратов. Если удобрения или химические препараты используются в недопустимых количествах или в неподходящее время, это может привести к нарушению роста и развития грушевого дерева, а также к снижению урожая.

Четвертая ошибка — неправильный сбор и хранение груш. Груши следует собирать вовремя и правильно хранить, чтобы они не портились. Отсутствие правильного хранения может привести к гниению и потере урожая.