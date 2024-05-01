Как интегрировать кондиционер в интерьер: топ-советов от эксперта

Климатологи регулярно предупреждают, что последний сезон оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и предрекают, что следующий может быть еще теплее.
Жители жарких городов с асфальтобетонными покрытиями испытывают трудности с выживанием в таких условиях, и многие задумываются об установке кондиционера.
Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", поделилась советами по гармоничной интеграции кондиционера в интерьер.
Для установки внешнего блока часто требуется получение разрешений от ЖЭУ и других ответственных структур, тогда как внутреннее оформление остается на усмотрение владельца квартиры.
Вот несколько идей, как эстетично вписать сплит-систему в домашний интерьер:
Каждое решение требует индивидуального подхода, учитывая архитектурные и дизайнерские особенности помещения.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.