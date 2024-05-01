Как интегрировать кондиционер в интерьер: топ-советов от эксперта

4 идеи, как вписать кондиционер в интерьер

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Климатологи регулярно предупреждают, что последний сезон оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и предрекают, что следующий может быть еще теплее.

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Жители жарких городов с асфальтобетонными покрытиями испытывают трудности с выживанием в таких условиях, и многие задумываются об установке кондиционера.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", поделилась советами по гармоничной интеграции кондиционера в интерьер.

Для установки внешнего блока часто требуется получение разрешений от ЖЭУ и других ответственных структур, тогда как внутреннее оформление остается на усмотрение владельца квартиры.

Вот несколько идей, как эстетично вписать сплит-систему в домашний интерьер:

Большинство моделей кондиционеров имеет нейтральный белый цвет, что упрощает их визуальное восприятие. Окрашивание стены в белый цвет, где будет расположена система, поможет сделать ее менее заметной.

Для творческих людей существует возможность украсить блок, расписав его в народном стиле или любом другом декоре.

Можно спрятать кондиционер в специальный короб с решеткой, аналогично маскировке отопительных радиаторов.

Если другие варианты не подходят, можно разместить рядом открытые полки, которые отвлекут взгляд и скроют технику от посторонних глаз.

Каждое решение требует индивидуального подхода, учитывая архитектурные и дизайнерские особенности помещения.