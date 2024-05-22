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Электрические поля помогают гусеницам предсказывать нападение хищников

Обнаружена способность гусениц предсказывать нападение ос

1:05
Наука

Некоторые гусеницы могут ощущать электрические поля, что помогает им обнаруживать хищных ос. Это открытие может быть первым случаем использования электрического чутья наземными животными для защиты от хищников.

Обнаружена способность гусениц предсказывать нападение ос
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследование, проведённое экологами из Бристольского университета, показало, что гусеницы реагируют на электростатическое поле, создаваемое осами, и остаются в защитном режиме дольше после его воздействия.

Эксперименты с гусеницами киноварной моли, редкой бабочки-пароварки и европейской павлиньей бабочки подтвердили, что их волоски чувствительны к электрическим полям, особенно когда они колеблются с частотой, сравнимой с взмахами крыльев ос. Эти щетинки реагировали, позволяя гусеницам идентифицировать присутствие хищников, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Однако учёные отмечают, что кроме электрического поля, оса создает также звук и потоки воздуха, что может влиять на реакцию гусениц.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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