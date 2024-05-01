Избегай утренних бьюти-ошибок: секреты правильного ухода за кожей лица

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Ошибки в уходе за кожей: что вредно делать по утрам

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Если кожа твоего лица кажется бледной и раздраженной с самого утра, возможно, ты начинаешь день с неправильного ухода. Даже в холодное время года кожа тела страдает от сухости, несмотря на то, что кажется, что ты достаточно увлажняешь ее.

Ошибки в уходе за кожей: что вредно делать по утрам
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот распространенные ошибки в уходе за кожей утром, которые могут повредить ее и ухудшить ее внешний вид.

  1. Недостаточно тщательное очищение кожи: важно умываться утром не просто водой, а с использованием очищающего средства, чтобы удалить излишки себума, токсины и загрязнения, которые кожа выделила и накопила за ночь. Тоник после этого поможет закрыть поры и увлажнить кожу.
  2. Использование скрабов: хоть скрабы и полезны для очищения кожи, они не подходят для утреннего использования. Они могут сделать кожу более уязвимой к воздействию ультрафиолетовых лучей и проникновению загрязнений. Вместо этого, оставь скрабы для вечернего ухода.
  3. Применение спиртовых лосьонов: спиртовые лосьоны могут сушить кожу лица, вызывать покраснения и закупоривать поры. Вместо них используй качественный тоник, который увлажнит и восстановит кожу.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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