Избегай утренних бьюти-ошибок: секреты правильного ухода за кожей лица

Ошибки в уходе за кожей: что вредно делать по утрам

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если кожа твоего лица кажется бледной и раздраженной с самого утра, возможно, ты начинаешь день с неправильного ухода. Даже в холодное время года кожа тела страдает от сухости, несмотря на то, что кажется, что ты достаточно увлажняешь ее.

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Вот распространенные ошибки в уходе за кожей утром, которые могут повредить ее и ухудшить ее внешний вид.

Недостаточно тщательное очищение кожи: важно умываться утром не просто водой, а с использованием очищающего средства, чтобы удалить излишки себума, токсины и загрязнения, которые кожа выделила и накопила за ночь. Тоник после этого поможет закрыть поры и увлажнить кожу. Использование скрабов: хоть скрабы и полезны для очищения кожи, они не подходят для утреннего использования. Они могут сделать кожу более уязвимой к воздействию ультрафиолетовых лучей и проникновению загрязнений. Вместо этого, оставь скрабы для вечернего ухода. Применение спиртовых лосьонов: спиртовые лосьоны могут сушить кожу лица, вызывать покраснения и закупоривать поры. Вместо них используй качественный тоник, который увлажнит и восстановит кожу.