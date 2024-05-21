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Исследование: каждый пятый россиянин хочет заработать на аренде или перепродаже квартир

"Росгосстрах": 44% россиян страхуют жильё для защиты от финансовых рисков

3:26
Страхование

Согласно опросу, проведенному СК "Росгосстрах" и банком "Открытие", каждый пятый россиянин выразил желание инвестировать в недвижимость с целью заработка на аренде или перепродаже квартир. Собственное жильё чаще всего имеется у миллениалов и представителей поколения Х.

"Росгосстрах": 44% россиян страхуют жильё для защиты от финансовых рисков
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Большинство россиян (64%) владеют собственной недвижимостью, почти четверть (23%) живут с родственниками, а 13% арендуют жильё.

Миллениалы (1981-1996 гг.) и представители поколения Х (1965-1980 гг.) чаще других имеют в собственности квартиры — 41% и 40% опрошенных соответственно. Наименьшая доля собственников жилья (10%) отмечена среди зумеров (1997-2012 гг.).

Среди тех, кто не получил недвижимость по наследству или в ходе приватизации, 24% приобрели жильё за 1-3 млн рублей, 21% — за 3-5 млн рублей, 42% — за 5-10 млн рублей. Ещё 10% потратили на покупку недвижимости 10-20 млн рублей, а 3% — от 20 до 30 млн рублей.

Несмотря на высокую стоимость жилья, только 44% опрошенных страховали имущество для защиты своих вложений. 23% выбрали базовый полис, который защищает конструктивные элементы квартиры, 13% предпочли расширенный полис, включающий страхование внутренней отделки, 6% застраховали инженерное оборудование, а 2% — мебель, технику и предметы интерьера.

Почти половина опрошенных рассматривают недвижимость как выгодную инвестицию. Среди жителей крупных городов 18% уже зарабатывают на аренде жилья, а 8% — на перепродаже квартир. Еще 21% хотели бы вложиться в недвижимость с целью последующей перепродажи или сдачи в аренду.

Среди сдающих жилье в аренду 55% зарабатывают 20-50 тысяч рублей в месяц, 24% — менее 20 тысяч рублей, 17% — 50-80 тысяч рублей, и 5% получают 80-150 тысяч рублей ежемесячно.

Арендующие жилье подтверждают эти данные: 42% платят менее 20 тысяч рублей в месяц, 38% — от 20 до 50 тысяч рублей, 17% — от 50 до 80 тысяч рублей, и 3% — 80-100 тысяч рублей.

Около трети арендодателей (31%) планируют сдавать свои квартиры более 10 лет, 16% — не менее 7-10 лет, 19% — еще 3-5 лет, и по 15% собираются сдавать жилье еще 5-7 лет или до двух лет.

Перепродажа квартир приносит россиянам в среднем 20-50% прибыли от стоимости покупки, по данным 72% респондентов. Почти половина (46%) предпочитает инвестировать в новостройки на стадии строительства, 29% — в сданные новостройки, 14% — в новостройки на стадии котлована, и только 10% вкладываются в квартиры на вторичном рынке.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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