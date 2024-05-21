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Тушёные кабачки: готовим первые сезонные овощи быстро и вкусно

Тушёные кабачки: лёгкий гарнир или самостоятельное блюдо для худеющих

1:09
Еда

Тушёные кабачки — отличный ужин из сезонных овощей, который можно есть безо всякого вреда для фигуры даже в больших количествах!

Тушёные кабачки: лёгкий гарнир или самостоятельное блюдо для худеющих
Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 1 кабачок,
  • 2 моркови,
  • 1 репчатый лук,
  • 2 зубчика чеснока,
  • соль (по вкусу),
  • перец (по вкусу),
  • укроп (по вкусу).

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кабачок на небольшие кубики. Морковь натрите на крупной тёрке, а лук мелко порежьте.
  2. В сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук с морковью до получения золотистого цвета.
  3. Добавьте нарезанный кабачок в сковороду и тушите все под крышкой в течение 15-20 минут, периодически помешивая.
  4. Посолите и поперчите овощи по своему вкусу.
  5. Через 3 минуты до готовности добавьте рубленый укроп и измельчённый чеснок для дополнительного аромата.

Готовые тушёные кабачки — это прекрасное гарнирное блюдо для вашего обеда или ужина. Они сочетаются с мясом, птицей или рыбой и придают блюду свежий и нежный вкус. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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