Тушёные кабачки: готовим первые сезонные овощи быстро и вкусно

Тушёные кабачки: лёгкий гарнир или самостоятельное блюдо для худеющих

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёные кабачки — отличный ужин из сезонных овощей, который можно есть безо всякого вреда для фигуры даже в больших количествах!

Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

1 кабачок,

2 моркови,

1 репчатый лук,

2 зубчика чеснока,

соль (по вкусу),

перец (по вкусу),

укроп (по вкусу).

Способ приготовления:

Нарежьте кабачок на небольшие кубики. Морковь натрите на крупной тёрке, а лук мелко порежьте. В сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук с морковью до получения золотистого цвета. Добавьте нарезанный кабачок в сковороду и тушите все под крышкой в течение 15-20 минут, периодически помешивая. Посолите и поперчите овощи по своему вкусу. Через 3 минуты до готовности добавьте рубленый укроп и измельчённый чеснок для дополнительного аромата.

Готовые тушёные кабачки — это прекрасное гарнирное блюдо для вашего обеда или ужина. Они сочетаются с мясом, птицей или рыбой и придают блюду свежий и нежный вкус. Приятного аппетита!