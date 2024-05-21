Тушёные кабачки: готовим первые сезонные овощи быстро и вкусно
Тушёные кабачки: лёгкий гарнир или самостоятельное блюдо для худеющих
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Тушёные кабачки — отличный ужин из сезонных овощей, который можно есть безо всякого вреда для фигуры даже в больших количествах!
Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
- 1 кабачок,
- 2 моркови,
- 1 репчатый лук,
- 2 зубчика чеснока,
- соль (по вкусу),
- перец (по вкусу),
- укроп (по вкусу).
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачок на небольшие кубики. Морковь натрите на крупной тёрке, а лук мелко порежьте.
- В сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук с морковью до получения золотистого цвета.
- Добавьте нарезанный кабачок в сковороду и тушите все под крышкой в течение 15-20 минут, периодически помешивая.
- Посолите и поперчите овощи по своему вкусу.
- Через 3 минуты до готовности добавьте рубленый укроп и измельчённый чеснок для дополнительного аромата.
Готовые тушёные кабачки — это прекрасное гарнирное блюдо для вашего обеда или ужина. Они сочетаются с мясом, птицей или рыбой и придают блюду свежий и нежный вкус. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру