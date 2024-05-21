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Новые условия льготных ипотечных программ в 2024 году: изменения и детали

В Минфине рассказали, какие льготные программы будут сохранены

1:14
Недвижимость

Льготные ипотечные программы, такие как "Семейная ипотека", "Льготная ипотека" и "Дальневосточная и арктическая ипотека", будут продолжены, но условия их субсидирования изменятся, сообщили в Минфине. В силу вступают решения правительства, опубликованные в "Электронном бюджете".

В Минфине рассказали, какие льготные программы будут сохранены
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Постановления правительства, по которым ранее реализовывались эти программы, отменяются. Новые условия льготных программ будут зафиксированы в государственной информационной системе "Электронный бюджет", уточнили в ведомстве.

Условия некоторых программ претерпели изменения. В частности, "Дальневосточную и арктическую ипотеку" теперь смогут получить участники СВО и члены семей погибших. Для медицинских и педагогических работников убрали требование 5-летнего стажа работы при покупке вторичного жилья площадью от 60 кв. м в моногородах, а максимальная сумма кредита увеличена до 9 млн рублей.

Общий лимит для банков по "Семейной ипотеке" увеличен до 4,84 трлн рублей, по "Льготной ипотеке" — до 6,19 трлн рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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