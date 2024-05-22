Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витязево и Ейск вошли в рейтинг самых дешевых российских курортов
Купленные на маткапитал квартиры разрешат обменивать
Учёные раскрыли тайну дыр на дне океан
Устранить вздутие живота может имбирный чай
Эти простые меры помогут остаться чесноку здоровым
Эксперты рассказали, почему кошка предпочитает пить воду из-под крана
Натуральные маски для выпрямления волос: эффективные домашние рецепты
Оладьи из кабачков и яблок: хорошо держат форму даже без яиц
Граждане смогут устанавливать самозапрет на сделки с недвижимостью
ФФОМС: оплата вызова скорой для установления смерти возможна при оказании медицинской помощи

ФФОМС разъяснил оплату скорой помощи для констатации смерти по ОМС

1:08
Страхование

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) дал разъяснения относительно финансирования вызова скорой помощи для констатации биологической смерти из средств обязательного медицинского страхования.

ФФОМС разъяснил оплату скорой помощи для констатации смерти по ОМС
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В соответствии с действующим законодательством, скорая медицинская помощь включена в базовую программу обязательного медицинского страхования, за исключением санитарно-авиационной эвакуации воздушными судами.

Скорая медицинская помощь включает процедуру установления смерти человека, если она оказывается в неотложной форме или во время медицинской эвакуации, как говорится в письме ФОМС.

Это означает, что оплата за констатацию смерти может быть покрыта средствами ОМС, если вызов скорой был осуществлен для оказания медицинской помощи пациенту, который впоследствии скончался в присутствии бригады.

Таким образом, оплата вызова скорой помощи с целью констатации уже наступившей смерти не подлежит покрытию из средств обязательного медицинского страхования, как сообщает портал sibmeda.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Последние материалы
Учёные раскрыли тайну дыр на дне океан
ФФОМС разъяснил оплату скорой помощи для констатации смерти по ОМС
Устранить вздутие живота может имбирный чай
Эти простые меры помогут остаться чесноку здоровым
Эксперты рассказали, почему кошка предпочитает пить воду из-под крана
Натуральные маски для выпрямления волос: эффективные домашние рецепты
Оладьи из кабачков и яблок: хорошо держат форму даже без яиц
Граждане смогут устанавливать самозапрет на сделки с недвижимостью
78% россиян хотя бы раз путешествовали в одиночестве
"Росгосстрах": 44% россиян страхуют жильё для защиты от финансовых рисков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников