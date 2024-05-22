ФФОМС: оплата вызова скорой для установления смерти возможна при оказании медицинской помощи

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) дал разъяснения относительно финансирования вызова скорой помощи для констатации биологической смерти из средств обязательного медицинского страхования.
В соответствии с действующим законодательством, скорая медицинская помощь включена в базовую программу обязательного медицинского страхования, за исключением санитарно-авиационной эвакуации воздушными судами.
Скорая медицинская помощь включает процедуру установления смерти человека, если она оказывается в неотложной форме или во время медицинской эвакуации, как говорится в письме ФОМС.
Это означает, что оплата за констатацию смерти может быть покрыта средствами ОМС, если вызов скорой был осуществлен для оказания медицинской помощи пациенту, который впоследствии скончался в присутствии бригады.
Таким образом, оплата вызова скорой помощи с целью констатации уже наступившей смерти не подлежит покрытию из средств обязательного медицинского страхования, как сообщает портал sibmeda.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.