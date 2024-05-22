Как избавиться от вздутия живота: вам поможет один "волшебный" напиток

Устранить вздутие живота может имбирный чай

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При вздутии живота многие себя чувствуют некомфортно. Чтобы избавиться от этого состояния, можно приготовить некоторые напитки. Об этом пишет The Mirror.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Эксперты отметили, что если вы чувствуете вздутие живота в жаркую погоду, то не стоит паниковать, потому что это вполне нормально и не опасно.

"Жаркая погода может вызвать вздутие живота по нескольким причинам. Во-первых, тепло заставляет кровеносные сосуды и капилляры расширяться, позволяя большему количеству жидкости заполнять межтканевые пространства между органами и тканями. Во-вторых, появляются некоторые доказательства того, что жаркая погода может изменить микрофлору в кишечнике, что может привести к проблемам с пищеварением", — сказала доктор Памела Мейсон.

Избавиться от вздутия живота вам поможет имбирный или простой чёрный чай. Флавоноиды чая могут уменьшить воспаление в кишечнике, помогая уменьшить вздутие живота. Они также могут улучшить микрофлору в кишечнике.

Имбирный чай обладает способностью уменьшать расстройство желудка, что, в свою очередь, также может помочь уменьшить вздутие живота.

Еще один способ победить вздутие живота, по словам доктора Мейсона, — это есть больше клетчатки и много двигаться.