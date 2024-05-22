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Как избавиться от вздутия живота: вам поможет один "волшебный" напиток

Устранить вздутие живота может имбирный чай

1:23
Здоровье

При вздутии живота многие себя чувствуют некомфортно. Чтобы избавиться от этого состояния, можно приготовить некоторые напитки. Об этом пишет The Mirror.

Устранить вздутие живота может имбирный чай
Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Эксперты отметили, что если вы чувствуете вздутие живота в жаркую погоду, то не стоит паниковать, потому что это вполне нормально и не опасно.

"Жаркая погода может вызвать вздутие живота по нескольким причинам. Во-первых, тепло заставляет кровеносные сосуды и капилляры расширяться, позволяя большему количеству жидкости заполнять межтканевые пространства между органами и тканями. Во-вторых, появляются некоторые доказательства того, что жаркая погода может изменить микрофлору в кишечнике, что может привести к проблемам с пищеварением", — сказала доктор Памела Мейсон.

Избавиться от вздутия живота вам поможет имбирный или простой чёрный чай. Флавоноиды чая могут уменьшить воспаление в кишечнике, помогая уменьшить вздутие живота. Они также могут улучшить микрофлору в кишечнике.

Имбирный чай обладает способностью уменьшать расстройство желудка, что, в свою очередь, также может помочь уменьшить вздутие живота.

Еще один способ победить вздутие живота, по словам доктора Мейсона, — это есть больше клетчатки и много двигаться.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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