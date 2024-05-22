Стала известна причина образования загадочных дыр на дне океана

У побережья Биг-Сура, Калифорния, учёные из MBARI и Стэнфордского университета исследовали загадочные впадины на морском дне.
Первоначально считалось, что они образованы газом метана или горячими жидкостями, но новые данные показывают, что их формирование связано с гравитационными потоками осадков.
Поле Сур-Покмарк, содержащее более 5200 впадин, было исследовано с помощью подводного робота, который не нашел следов метана. Исследование показало, что осадки, смещающиеся по континентальному склону, создавали впадины на протяжении 280 тысяч лет, сообщает Geophysical Research Earth Surface.
Эти данные важны для будущего использования морских ресурсов, включая развитие морской ветроэнергетики, и помогают понять воздействие таких проектов на окружающую среду.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.